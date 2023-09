Brasil x Qatar: onde assistir ao vivo o Pré-Olímpico de vôlei masculino

24 seleções participam do torneio. Elas são divididas em três grupos e se enfrentam apenas uma vez.

Após sete rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo garantem a classificação para os Jogos Olímpicos.

O Brasil pertence ao grupo A, que tem sede no Rio de Janeio. Além do Qatar, Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha e Ucrânia também fazem parte do grupo.

Já a chave B tem sede em Tóquio e conta com as seleções do Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Estados Unidos, Tunísia e Turquia.

Por último, o grupo C ficará em Xi'an, na China, e seus integrantes são Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia.

Brasil x Qatar - Pré-Olímpico de Vôlei Masculino

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Data e Hora: 30 de setembro às 10h (de Brasília)

Transmissão: sportv 2