Petrobras investe R$ 12,5 milhões em time de 45 atletas para Jogos de Paris

O Time Petrobras para o ciclo até as Olimpíadas de Paris foi apresentado hoje (28), em evento na sede da empresa, no Centro do Rio de Janeiro. A equipe conta com 45 nomes e o investimento será de R$ 12,5 milhões.

O que aconteceu

O evento contou com a presença de Jean-Paul Prates, presidente da companhia, e Adriana Samuel, ex-jogadora de vôlei de praia e gestora da equipe.