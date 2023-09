Pais de Walewska publicam carta sobre morte da filha: 'Imenso sofrimento'

"Agradecemos a todos os fãs e amigos pelo carinho e confiamos em Deus para nos dar confronto e aceitação. Pedimos orações e os melhores pensamentos para nossa menina", continua.

O post também menciona que a missa de sétimo dia de Walewska será realizada hoje (28).

A ex-jogadora de vôlei morreu na última quinta-feira (21), aos 43 anos, após cair do 17º andar de um prédio em São Paulo. No boletim de ocorrência consta que uma unidade de resgate tentou reanimar a ex-jogadora, mas foi constatada a morte no local.

Confira a carta na íntegra

"Foi com imenso sofrimento e pesar que nós, Geraldo e Aparecida, recebemos a notícia do falecimento precoce da nossa filha tão amada.

Wal foi uma menina que nunca se afastou da sua origem, sempre humilde e cuidadosa com todos.