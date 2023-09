Medalhista olímpica, Érika conta initimidade com Walewska: 'Da família'

A entrada do Breaking nos jogos de Pairs já mudou a vida de uma brasileira. Hoje a 'Mini Japa' é a 49ª atleta do ranking mundial e vibra com nova vida que conquistou.

Reconhecimento como esporte e patrocínio: "Antigamente eu vendia café, era ambulante. Eu acordava quatro da manhã para vender na rua. Aí eu tinha que voltar, estudar, treinar. Às vezes eu chegava no treino e já estava cansadíssima. Hoje eu me mantenho com a minha arte, com a minha dança. Eu não quero mais voltar a vender café, mas se precisar voltar, a gente volta. E eu trouxe uma estabilidade para a minha família também. Minha mãe também trabalhava com isso, a gente trabalhava com isso".

Uma jovem atleta em uma jovem modalidade olímpica

Mariana Hanggi tem 16 anos, venceu os jogos Sul-americanos da Juventude e pinta como maior promessa da Escalada no Brasil.

Modalidade recente nas Olimpíadas: "O sonho de todo atleta de escalada era ter um dia nas Olimpíadas para ter isso como um novo objetivo e quando entrou todo mundo foi a loucura".

Início como brincadeira: "A minha mãe, em Curitiba, fazia academia de musculação em um lugar que tinha escalada e desde os meus três, quatro aninhos ela me levava para brincar, passar a tarde com ela enquanto ela fazia o treino dela de funcional. E eu ficava lá brincando, escalando. O meu atual treinador me colocava ali ' vamos ver como ela vai se sair'. Eu tinha três, quatro anos. Quando eu fiz cinco, ele me chamou para uma aula experimental, mesmo que eu já fosse lá sempre, e depois disso eu nunca mais parei."