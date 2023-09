Projeto de madrinha Rafaela Silva financiará 20 atletas, e mira Olimpíadas

Ajuda também fora dos atletas de alto rendimento

O projeto também contemplará pessoas que estão fora do perfil de atletas de alto rendimento.

Em parceria com a "Casa do Autista", o Centro de Referência Municipal de Autismo Professora Marlene Felício Faria, localizado no município de São Gonçalo - RJ, os preparadores físicos do projeto iniciaram o atendimento com 52 crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A parte de qualificação profissional também está incluída no projeto. Em parceria com a Escola Firjan Sesi, os 200 jovens beneficiados pelo Craque do Amanhã estão tendo aulas de robótica, matemática e português.

Já o treinador Diogo Ribeiro e o auxiliar técnico Davilani Cruz, oferecem aulas gratuitas de taekwondo para mais de 120 jovens em situação de vulnerabilidade social.