Magnus vence Corinthians fora e se aproxima do título do Paulista de futsal

A partida decisiva está marcada para o próximo domingo (1º), às 11h (de Brasília), com transmissão ao vivo do UOL.

O jogo

Primeiro tempo agitado. O início do jogo começou com uma marcação incessante e poucas chances dos dois lados. O Magnus ficou mais com a bola e passou a rondar a área do Corinthians. Aos 10 minutos, Dieguinho rompeu a marcação corintiana no campo de defesa e enfiou na ala esquerda para Ernesto, que cruzou rasteiro para Elisandro abrir o marcador para o Magnus.

Magnus à frente no intervalo. Atrás no marcador, o Corinthians seguiu marcando forte e não demorou para igualar o placar. Deives brigou e recuperou a bola no meio da quadra e deu uma cavadinha para Canabarro, que se livrou da marcação e chutou forte no ângulo direito de Françoar. Só que o Magnus marcou o segundo gol um minuto depois. Lançamento em profundidade para Elisandro, que dominou a bola e deu de bico para superar o goleiro Lucas Oliveira.

No comando do jogo. Em vantagem, o Magnus voltou para o segundo tempo administrando a vantagem e aproveitando as brechas corintianas. Em um vacilo de Daniel, Lucas Gomes roubou a bola no meio da quadra, avançou e só bateu na saída de Lucas Oliveira.

Foi apertado e no sufoco. Com o 3 a 1 no placar, o Corinthians se lançou ao ataque e até teve chances, mas parou em Françoar. Faltando sete minutos para o fim, a equipe corintiana foi de goleiro linha e pressionou, tanto que conseguiu marcar com Canabarro, com menos de 50 segundos para o fim do jogo. Contudo, o Magnus armou a retranca nos segundos finais e ficou com a vitória.