F1: Sainz cita seus 17 sobrenomes e deixa Leclerc chocado; veja

Temporada da Ferrari

Em mais um ano com Leclerc e Sainz como seus pilotos, a Ferrari faz uma temporada discreta, apesar de ter conseguido uma vitória no GP de Singapura, justamente com o Espanhol.

Com 285 pontos, a equipe é a terceira colocada no campeonato por equipes, ficando atrás da Red Bull (623) e da Mercedes (305).

Entre os pilotos, Sainz é o atual 5° colocado, com 150 pontos somados. Leclerc aparece logo atrás, no 6° lugar, com 135.

A próxima etapa da Fórmula 1 será disputada no Qatar, entre os dias 6 de 8 de outubro.