Futsal: Corinthians x Magnus tem finais com briga, abandono e lesão de juiz

Gol polêmico e briga

Na final da Liga Paulista de 2017, não faltou confusão, dentro e fora de quadra. Na prorrogação do segundo jogo, Leandro Lino, do Magnus, fez um gol com o cronômetro já zerado no fim do primeiro tempo.

A arbitragem validou o gol alegando que a sirene não havia tocado, e que ainda havia décimos de segundos a serem jogados. O lance gerou revolta de toda a delegação do Corinthians.

Depois, houve mais confusão em quadra, com as expulsões de Neto e Vander Carioca. O entrevero desencadeou uma briga generalizada entre as torcidas e o jogo foi paralisado, sendo retomado posteriormente, com o Magnus sagrando-se campeão.

Despedida de Falcão e lesão de árbitro

A final da Liga Paulista de 2018 marcou o último jogo oficial de Falcão, o maior jogador de todos os tempos de futsal. Ele fez o possível, mas não conseguiu impedir o título do Corinthians.