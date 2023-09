New Balance muda tênis 'da cabeça aos pés' em lançamento; veja detalhes

O modelo conta com uma série de mudanças, a começar pela entressola: o composto é mais leve em relação ao seu antecessor — mesmo com o aumento na altura da espuma. Outra novidade é a ampliação e alargamento das bases, gerando maior estabilidade.

O solado do 1080v13 também traz melhorias: o design, elaborado após pesquisas em Boston, traz borracha que aumenta a rigidez na parte frontal dos pés, fato que gera uma passada mais "natural" na hora da corrida.

No cabedal, a malha tem como um dos objetivos facilitar a transpiração em áreas de respirabilidade. A lingueta, por sua vez, ganhou um "reforço" para evitar deslocamentos durante as provas. Há também detalhes refletivos em destaque.

O preço sugerido do modelo, de acordo com a New Balance, é de R$ 1.199,99 — a quantia pode variar dependendo da loja vendedora

O Fresh Foam X 1080v13 é verdadeiramente uma manifestação de pesquisa, desenvolvimento e inovação de design para a marca. Como um dos tênis de corrida mais populares oferecidos pela New Balance, queríamos melhorar a experiência geral, o amortecimento e o estilo. Através dessas inovações, tornamos o Fresh Foam X 1080v13 o tênis perfeito para todos os tipos de corredores Danny Orr

Ficha técnica - Fresh Foam X 1080 v13

Entressola: elaborada com a tecnologia Fresh Foam X com novo composto, que oferece mais conforto e amortecimento

Altura da entressola: 32mm (calcanhar) / 26mm (parte posterior)