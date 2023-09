Calor, 'ajudinha' de moradora e mais: como foi correr na Dez Milhas Garoto

Moradora refresca participantes durante prova da Dez Milhas Garoto Imagem: Reprodução

Foi aí que me deparei com uma capixaba tomando uma atitude que ganhou os corredores. Moradora de uma casa perto da alça de acesso que desemboca na Avenida da Vala, ela não hesitou em ligar a mangueira e refrescar os participantes do próprio quintal. Obviamente, aproveitei o "mimo" e usei a água gelada para retomar o ritmo a partir do 11° km.

O problema é que aquela casa ficou para trás, e ainda restavam longos 5 km até a linha de chegada — colocada bem em frente à sede da Garoto e que já recebia, naquela altura, os campeões do masculino (Altobeli Santos da Silva, do Brasil) e do feminino (Scholastica Jepkemboi, do Quênia).

Fim de prova "inteiro"

A parte final foi bastante desgastante, então precisei "tirar o pé" e mantive um ritmo mais fraco para chegar inteiro e não protagonizar qualquer vexame diante das arquibancadas.

Até que deu certo: depois de 1h51min, cruzei a linha com alguma tranquilidade e extremamente satisfeito com o que considero uma façanha pessoal. Entre os cinco jornalistas, fiquei na 2ª posição — fato colaborado por um colega experiente no ramo que não estava em 100% de suas condições. O saldo, portanto, é positivo.