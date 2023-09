Alonso leva a leilão carro de luxo de quase R$ 15 milhões; veja

O piloto espanhol adquiriu o veículo em 2022 com preço original em cerca de 1,6 milhão de dólares (R$ 7,9 milhões). A casa de leilões Bonhams estima que o valor do carro varie entre 2,5 e 3 milhões de dólares (entre R$ 12,4 e 14,9 milhões).

O McLaren Elva de Alonso tem apenas 5 km rodados e chama atenção por ser um modelo conversível de dois lugares e sem parabrisas, projetado para uso com capacete - se assemelhando a um veículo específico para o automobilismo.

A Bonhams realizará o leilão no dia 25 de novembro, no Circuito de Yas Marina, pouco antes do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1, onde certamente Alonso estará competindo com sua escuderia, Aston Martin.

O vencedor não só levará a supermáquina para casa, como receberá as chaves das mãos do próprio piloto.