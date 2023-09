Alonso 'aos leões' e 'foguete' da Red Bull: frases do GP do Japão de F1

Com quem a gente quer brigar aqui? Um com o outro ou com as outras equipes?

George Russell reclama de Hamilton durante a corrida.

Tradição e upgrade da McLaren

Após o treino de classificação, Lando Norris, da McLaren, parecia sentir que a equipe inglesa conseguiria um bom resultado no GP do Japão. Um dos motivos? A tradição.

As histórias mais legais da McLaren aconteceram aqui no Japão. E nós vamos tentar continuar essa tradição.

Lando Norris, após o treino de classificação em que marcou o terceiro tempo.

Enquanto Norris olhou para o passado, Oscar Piastri se impressionou com o presente. O piloto australiano se disse surpreso com a evolução do carro da McLaren para o GP do Japão.