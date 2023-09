Gabi festeja vitória sobre Japão e dedica classificação olímpica a Walewska

Nossa emoção no finalzinho do jogo foi exatamente por isso. Um momento difícil, a gente se comprometeu a lutar por ela e trazer essa classificação. Então fica uma homenagem a ela, de ter conseguido isso por tudo que ela já representou e sempre vai representar. Let's go to Paris. Gabi, ao SporTV

Análise contra o Japão e projeções

Gabi, Roberta e o técnico Zé Roberto Guimarães elogiaram o elenco e o trabalho da comissão técnica na partida de hoje (24). Os três festejaram a vitória e projetaram a disputa das Olímpiadas no ano que vem.

Gabi. "Tenho muito orgulho desse time e orgulho de fazer parte. Quanta resiliência! A gente não desistiu do jogo em momento algum, as meninas no banco junto com a gente, a comissão técnica acreditando nos momentos mais difíceis? Esse é o nosso time. Temos que levar para Paris essa garra, de não desistir de bola nenhuma. Foi muita superação esse Pré-Olímpico. Nos colocamos em situações difíceis, de quase não termos oportunidade de classificação, mas acreditamos até o final. A gente sabia que esse grupo tinha muito potencial e que as 14 jogadoras podiam fazer a diferença, e fizeram. Isso é o que a gente precisa, temos que evoluir, mas já demos o passo mais importante de agora que é a classificação. Vamos com tudo, queremos ser campeãs olímpicas"

Roberta. "Sensação de que conseguimos fazer o que nos comprometemos, sabíamos que não seria fácil. Foi um ano de muita luta, de muitos altos e baixos. Nosso grupo estava extremamente focado para o campeonato, sabíamos de todas as dificuldades, mas esse jogo [contra o Japão] bate em qualquer um. Nesse jogo precisamos estar muito bem mentalmente, cansa muito, sempre muito difícil e respeitamos muito o time delas. Estou feliz pela atitude do time, a gente não deixou em nenhum momento o pensamento ruim acontecer. Agora eu consegui chorar e me arrepiar, porque na hora do jogo eu só conseguia ficar extremamente penetrada, não dava para deixar passar nada."

Zé Roberto. "Super feliz. Passamos por muitas dificuldades, primeiro VNL [Volleyball Nations League], depois dez dias de folga, Sul-Americano, preparação para o Pré-Olímpico... Sabíamos das dificuldades e da última partida contra o Japão. Um jogo de 3 a 2, sufoco, jogamos mal o segundo e o quarto set. A gente equilibrou as ações no quinto set e colocamos a pressão do lado delas. Muito feliz, parabéns a toda comissão e a todas as meninas que fizeram um grande trabalho. Paris, aí vamos nós!"