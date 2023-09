F1: Piastri celebra primeiro pódio e aponta evolução da McLaren

Piastri disse, ainda, que, apesar de esta não ter sido sua melhor corrida, será lembrada por muito tempo, já que é um marco na carreira dele. O australiano foi campeão da Fórmula 3, em 2020, e da Fórmula 2, em 2021

Lando Norris, companheiro de equipe de Piastri, destacou a evolução da McLaren. Na opinião do britânico, uma vitória deve chegar em breve.

Foi muito especial. Vou me lembrar por muito tempo. Eu tenho que agradecer a equipe. Poucos pilotos chegam ao pódio e eu consegui logo no meu primeiro ano. Não foi a minha melhor corrida, mas foi o suficiente para ficar em terceiro. [...] Tivemos um ritmo muito forte.

Oscar Piastri, após o GP do Japão