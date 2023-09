Com sol de 35°C, skatistas viram gladiadores em frigideiras de concreto

A cada queda, a maioria dos praticantes é rápido em se levantar, não apenas para demonstrar que o tombo não teve gravidade, mas para não ficar próximo do solo que pode queimar gravemente ao simples contato.

Isso porque com essa temperatura, com o corpo molhado de transpiração oleosa ao se tocar o chão - e na maioria dos casos gerar leves arranhões, ou hematomas, a carne humana praticamente "frita", como se o chão fosse a superfície de uma frigideira em fogo alto.

No bowl, nome em inglês para representar uma tigela, além de lisa, as paredes de concreto possuem transições que com o calor deslizam ainda mais em contato com as rodas de polímeros dos skates, e provocam quedas acentuadas, como a que ocorreu com o jovem Gui Khury, que escorregou ao aterrissar de uma manobra aérea, e fraturou o braço na sexta-feira.

Mesmo skatistas tarimbadas como nossa medalhista Rayssa Leal, sentiram isso na pele literalmente, e é mais um fator de risco a ser levado em consideração, para que em casos extremos como esse da temperatura altamente elevada, os organizadores possam adiar os horários das competições, tanto para preservar a saúde e bem estar dos skatistas e principalmente do público, que ao relento sofre ainda mais por estarem estáticos assistindo a fritura de uns, enquanto os próprios ficam cozidos com o próprio suor sob um sol de quase 40°C.