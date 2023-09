UFC Vegas 79: onde assistir e card completo do evento Fiziev x Gamrot

O UFC Las Vegas 79 será disputado hoje, no UFC Apex, em Las Vegas, e tem o duelo entre Rafael Fiziev e Mateusz Gamrot como luta principal.

O card preliminar tem início às 17h (de Brasília) e será transmitido pelo UFC Fight Pass. As três primeiras lutas também serão exibidas no canal do UOL Esporte no YouTube.

Já o card principal está programado para as 20h. O principal confronto da noite reúne os atuais 6º e 7º colocados do ranking do peso-leve.