Rayssa Leal ganha nova camisa 3 do Corinthians e quer estrear em competição

"Ó, com a peita do Corinthians! Acho que vou competir com o manto do Corinthians hoje... só se minha mãe deixar", disse a atleta em um story no Instagram, mostrando a camisa amarela do time.

O lançamento do clube do parque São Jorge é amarelo em referência à Democracia Corinthiana participando do movimento Diretas Já, em um evento que aconteceu no Vale do Anhangabaú. A estreia em campo aconteceu na última sexta e trouxe sorte ao Alvinegro, que vem é má fase, mas conseguiu bater o Botafogo em casa e pular para a décima posição do Brasileirão.

Rayssa tem o mesmo patrocinador que o Corinthians e já apareceu em outras competições com camisas do time do coração. Neste final de semana, ela luta pelo título da etapa de São Paulo e enfrenta, entre outras skatistas, Pâmela Rosa, líder do ranking brasileiro na temporada, por um lugar entre as 8 finalistas.