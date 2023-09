Fórmula 1: horário, onde assistir e detalhes da corrida do GP do Japão

Quem ficou em primeiro no GP de Singapura, na semana passada, foi o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari. A corrida teve Norris em segundo e Hamilton de volta ao pódio, na terceira colocação.

Já no GP do Japão do ano passado, Verstappen levou a melhor. O holandês busca repetir o feito neste ano, para chegar cada vez mais perto do tricampeonato.

Fórmula 1 - GP do Japão

Evento e local: corrida em Suzuka

Data e horário: 24 de setembro, a partir das 2h (de Brasília)

Transmissão: Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Bandplay (streaming)