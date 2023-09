Dálmata ágil, campeão com sonho europeu e criançada: Vitória vive dia veloz

E se engana quem pensa que só houve bagunça e festa: cronômetros, números de peito e medalhas fizeram parte da Cachorrida.

Na largada, a maioria dos bichos parecia entender o espírito do negócio e saiu em disparada ao lado de seus melhores amigos. No caso de dois cães da raça Golden Retriever, no entanto, a necessidade bateu, e "presentinhos" apareceram — e foram recolhidos rapidamente.

Abner (de amarelo) correndo com Pandora, que venceu a Cachorrida Imagem: Divulgação/Garoto

Pouco mais de três minutos após o início da prova, os vencedores apareceram: Abner Azevedo e a veloz Pandora, uma simpática Dálmata. Eles foram bastante aplaudidos pela animada torcida capixaba.

Títulos, aliás, não são novidade para Abner, que é atendente de pet center e atleta amador. Ele, que tem 29 anos, havia vencido a edição da Cachorrida no ano passado justamente com sua parceira.

Morador de Cariacica, o tutor de Pandora também detém o posto de atual campeão brasileiro de canicross (esporte de corrida com cães), prêmio conquistado em junho deste ano com um Braco Alemão.