'Destroçado', 'em choque' e mais: famosos lamentam morte de Walewska

Paula Pequeno: "É um momento muito delicado, está todo mundo destroçado e arrebentado com uma notícia desta. Tem gente fazendo publicação pra like? Pelo amor de Deus. Um pouco de respeito. Ninguém vai saber o motivo até que haja uma investigação e que se trace um roteiro do que possa ter acontecido. O mundo do vôlei, o Brasil e a família: está todo mundo desesperado, de luto e sofrendo."

Ana Paula Henkel: "Menina linda. Linda! Guerreira na quadra. Uma dama fora dela. Verdadeira, jamais escondeu sua garra, mas nunca dispensou a elegância digna de rainhas. Você foi gigante, Walewska. Seguirá gigante nas páginas do esporte mundial. Obrigada por tantas alegrias, menina linda."

Alexandre Oliveira (ex-jogador que gravou ontem um podcast com Wal): "A gente não sabia o que tinha acontecido quando subimos o podcast. Várias pessoas me ligaram perguntando o que havia acontecido, eu não sabia. A gente gravou o podcast ontem (quarta), às 15h, em Alphaville. Tratei com ela a semana passada toda, marquei, combinei, ela topou de boa. Se vocês puderem ver, ela estava extremamente feliz e contente. Falou da carreira, dos planos e de muita coisa bacana da vida dela. Em nenhum momento passou qualquer problema que ela pudesse ter sobre saúde mental ou física. Não transpareceu. Fica nosso pesar, eu estou completamente em choque. Era uma mulher incrível, totalmente fora da curva em tempos de cultura, educação, em como conversar... nunca imaginei."

Fabiana Claudino: "Que dor, meu Deus… Não tenho forças pra nada nesse momento."

Abel Ferreira. "Quando disseram, nem acreditei, fiquei incrédulo. Acho mesmo que não vale a pena me chatear com futebol, tem que desfrutar. Infelizmente, é nesses momentos que falamos da morte que nós pensamos realmente qual é minha missão como homem, pai, filho. Tive oportunidade de falar com ela, era capitã do time. Foi uma hora extraordinária de aprendizado."

Wallace. "O voleibol brasileiro está de luto. Quanta tristeza... Nos solidarizamos com os familiares, amigos, amantes do vôlei e fãs de Walewska, e desejamos que encontrem forças neste momento tão difícil."