Visita ao Palmeiras e ida a podcast: como foram os últimos dias de Walewska

Na terça-feira (19), Wal aproveitou para visitar as instalações do Palmeiras. A ida contou, inclusive, com troca de livros com Abel Ferreira.

O técnico português, aliás, se disse "incrédulo" ao ser informado da morte da atleta — ele soube da notícia logo depois do duelo dos paulistas com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Abel Fereira e Walewska (à direita) em encontro realizado no Palmeiras Imagem: Reprodução/Instagram

Walewska se preparava para lançar uma linha de bombons saudáveis. A iniciativa era uma parceria com o chef Gustavo Pereira, e os doces pré-treino chegaram a ser provados pelas atuais jogadoras da seleção.

A mineira também se dedicava ao mundo das palestras. Os temas eram, basicamente, de alta performance e disciplina, inclusive envolvendo as experiências olímpicas — ela foi medalha de ouro com o Brasil em Pequim-2008.

A última aparição pública de Wal ocorreu no "Canal Ataque Defesa", do jornalista e ex-jogador de vôlei Alexandre Oliveira. O podcast foi gravado na quarta (20) e publicado ontem (21), horas antes da confirmação da morte da esportista.