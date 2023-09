GP do Japão de F1: Verstappen volta a andar bem e faz melhor tempo no TL1

Lando Norris, da McLaren, fez uma ótima volta no último minuto, e garantiu um lugar no top-3 com os cronômetros zerados.

Em casa, Yuki Tsunoda foi bem e levou a sua AlphaTauri ao quinto lugar. Já Sergio Pérez, vice-líder do Mundial de pilotos ficou apenas com a 11ª colocação

Como foi o TL1

Max Verstappen voltou a andar bem no Japão, depois das dificuldades encontradas em Singapura. Na primeira metade do treino, mesmo testando pneus, o holandês marcou o melhor tempo com folga - o único abaixo de 1min33s00. Ele não perdeu mais a dianteira.

Fernando Alonso, da Aston Martin, que se manteve entre os primeiros desde o início, fechou a primeira metade da sessão em segundo lugar, seguido por Lewis Hamilton, da Mercedes.

Os carros da Ferrari melhoraram na segunda metade do treino. Depois de 30 minutos sem brilho, Carlos Sainz e Charles Leclerc baixaram seus tempos e entraram no top-3, ambos atrás de Verstappen.