Para pets, crianças e atletas: provas de corrida agitam ES no fim de semana

O primeiro deles é a Cachorrida: uma corrida para cachorros. A 2ª edição da atividade acontece neste sábado (23), a partir das 6h50 (de Brasília), no estacionamento do Shopping Vitória.

Os inscritos farão uma prova de 1 milha (1,6 km) ao redor do estabelecimento ao lado de seus pets. Os participantes ganham camisa com número de peito, duas medalhas (sendo uma delas para o animal), bandana para o cão e sacochila.

Logo depois da etapa para cachorros, o mesmo shopping sedia a 20ª Corrida Garotada, que reunirá crianças de 6 a 17 anos em percursos que variam de 200 metros a 1,6 km. Todos os inscritos ganharão uma medalha pela participação.

A cereja do bolo acontece na manhã do domingo (24): as Dez Milhas Garoto. A tradicional corrida, que completa 32 anos, terá início em Vitória e término em Vila Velha — especificamente na fábrica da companhia. O UOL foi convidado para participar do evento, que está programado para começar às 7h15 (de Brasília).

Os atletas percorrerão um trajeto de pouco mais de 16 km que passa pela Terceira Ponte, um dos principais cartões-postais do Espírito Santo, que conta com mais de 3 km de estrutura. A expectativa do evento, que bateu recorde de inscrições, é receber um público de 14 mil pessoas.

Veja a agenda (todos os ingressos estão esgotados):

2ª edição da Cachorrida: sábado (23), a partir das 6h50 (de Brasília)