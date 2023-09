Em Santiago, Brasil mira Paris e quer superar melhor resultado da história

"Vamos pensar nos atletas mais experientes, que já estão indo para a sua terceira Olimpíadas, ou até mais. Geralmente, com os quatro anos, eles deixam o primeiro ano do ciclo olímpico para desacelerar nos treinamentos, recuperar de lesões, às vezes até fazer uma cirurgia. E aí ele ainda tem tempo de voltar, acelerar o treinamento, para chegar nas Olimpíadas seguintes em condições de conquistar uma medalha", analisou Sampaio.

"Ao mesmo tempo, os atletas mais novos se utilizam dos quatro anos do ciclo olímpico para disputar um número maior de competições, ganhar um pouco mais de experiência, ter um processo de desenvolvimento, um pouco mais de tempo, de tranquilidade, de calma, e poder chegar no nível mais alto dos Jogos Olímpicos. Acontece que com três anos você não tem esse tempo de recuperação, no caso dos mais velhos, e tempo de experiência aos mais jovens", concluiu o dirigente.