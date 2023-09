Clássico das Penas: rivalidade entre Pato e Marreco vai além do futsal

Desde então, surgiu o debate entre as populações das duas cidades. Seja por tamanho, habitantes, riquezas, investimentos e também no esporte. E assim Pato e Marreco criaram o Clássico das Penas.

Ele já viveu os dois lados...

O pivô Sinoê pode falar com propriedade sobre o Clássico das Penas. Foram três anos jogando no Marreco, entre 2017 e 2019, e agora dois no Pato, desde o ano passado.

Sinoê comemora gol contra o Marreco Imagem: Mauricio Moreira

"Essa rivalidade não envolve só as equipes, ela envolve as cidades: Francisco Beltrão e Pato Branco. Qualquer esporte, qualquer jogo que tiver em disputa as duas cidades, a rivalidade vai ser muito grande. É sempre muito importante um atleta ter a chance de jogar um clássico com a rivalidade do tamanho do Clássico das Penas", disse ao UOL.

"Importância desse clássico pras duas cidades é igual. Joguei nas duas equipes e a rivalidade é muito grande. O Clássico das Penas é um campeonato à parte. Os torcedores dos dois times têm a mesma intensidade, o mesmo alvoroço por esse jogo. Ninguém quer perder para o rival", analisou.