Bernardinho lamenta morte de Walewska e se diz 'sem palavras'

A ex-atleta estava em São Paulo para divulgação de sua biografia. Além disso, ela lançaria uma linha de chocolates saudáveis.

No boletim de ocorrência, a gestora do prédio diz que a campeã olímpica de vôlei caiu do 17º andar de um prédio na região do bairro Jardins, em São Paulo. Uma unidade de resgate tentou reanimar a ex-jogadora, mas foi constatada a morte no local.

Antes do jogo de hoje (22), contra a Turquia, pelo Pré-Olímpico, as jogadoras da seleção brasileira feminina de vôlei fizeram homenagens à ex-atleta. O técnico José Roberto Guimarães se disse "sem chão".

Aposentada do vôlei desde o ano passado, Walewska faturou o ouro olímpico em Pequim-2008.

Ela também fez história atuando pelo Praia Clube, onde chegou a ter o seu número de camisa aposentado pela equipe.