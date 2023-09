Experiência em alta: Liga Futsal tem 'quarentões' brilhando em quadra

Os números do trio também evidenciam o alto nível. Bruno Souza, com cinco gols, Boni, com seis, e Valdin, com sete, estão entre os cinco principais artilheiros da equipe.

Multicampeão "explica" quarentões em alta

Mais um dos jogadores da lista dos quase quarentões em alta é o fixo Leco, do Jaraguá, que tem 39. Ele é um dos maiores vencedores da história do futsal brasileiro, com cinco títulos de LNF e seis de Libertadores.

Capitão e um dos principais jogadores da equipe, Leco consegue encontrar motivos para o destaque dos atletas mais experientes no torneio.

"Tem acontecido isso e acho que é um conjunto de fatores. Passa por questões de preparação física e fisioterapia com maior controle e tecnologia, além da parte técnica de quadra. Fomos criados jogando a favor e contra times de altíssimo nível técnico e tático. Conforme o jogo foi evoluindo mais para parte física, os mais velhos estão com vantagem no entendimento do jogo, facilitando que consigam se destacar", analisou.

Alguns dos principais nomes do futsal brasileiro perto ou que já passaram dos 40 também são: Tiago (42), do Jaraguá, Eder Lima (39), do Joinville, Alexandre Pintinho (38), do Minas, Djony (38) e Sinoê (39), do Pato, Gian Wolverine (38) e Rafa (40), do Praia Clube, entre outros.