Torcedor morre após levar socos no rosto durante briga em jogo da NFL

Um torcedor do New England Patriots morreu no último domingo (17) após se envolver em uma briga nas arquibancadas do Gillette Stadium durante o jogo da equipe contra o Miami Dolphins, pela NFL.

O que aconteceu

O homem, identificado como Dale Mooney, de 56 anos, levou dois socos no rosto durante uma briga [veja o vídeo no final da matéria]. A agressão teria partida de um torcedor do Miami Dolphins.