Mancine, Malcom e até Pelé: conheça os 'sósias' do futsal na LNF

O atleta do Santo André Intelli faz parte do grupo de "sósias" da LNF, que também conta com Malcom e Pelé, e ainda tinha o Obina até cerca de um mês atrás.

Não gostou, e o apelido pegou

Como acontece na maioria dos casos, Mancine não gostou quando ouviu pela primeira vez o apelido. Ele, na verdade, nem conhecia o jogador de campo, que fazia sucesso na Europa naquela época.

"Me lembro como se fosse ontem esse apelido. Meu cunhado ainda era só meu amigo, estava jogando na rua, eu tinha acabado de me mudar, eu estava olhando todos jogando. Ele pegou e falou 'mano, você parece o Mancini'. Eu perguntei quem era o Mancini, já que eu não conhecia. Aí outro amigo meu falou que eu parecia muito o Mancini. E eu nem ligava, falava que não. Ali na hora, você vê o pessoal brincando, você nem liga. Eu nem procurei saber quem era", contou ao UOL.

Mancine fez o que pôde para tentar se desvincular do apelido, mas não teve jeito.

"Com o passar do tempo, ficou esse apelido de Mancini. Os dois só me chamavam de Mancini e eu pedia pra me chamar de Felipe. O apelido foi pegando, um monte de gente foi me chamando, eu falava pra todo mundo 'meu nome não é Mancini' e ficava nervoso. No começo, eu não gostava, me incomodava. Só que chegou uma hora que já era, não tinha mais pra onde correr e mudar isso", disse.