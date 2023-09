Ex-jogador da NFL desaparece após mãe ser encontrada morta

O corpo da mãe do ex-atleta foi encontrado ainda no sábado (16) em um riacho atrás da casa dela.

Diversos ferimentos foram encontrados no corpo da mulher de 73 anos. O caso é considerado um homicídio pela polícia local.

O irmão de Sergio Brown, Nick Brown, fez uma postagem em sua conta no Instagram a respeito da morte da mãe e do desaparecimento do irmão.

Mãe, obrigado por ser forte, carinhosa, diligente, chique, engraçada, e por salvar minha arte. Não vou te decepcionar. Meu irmão Sergio continua desaparecido. Se alguém souber onde ele está quero que ele saiba que te amo e por favor volta para casa. Nick Brown, em seu Instagram

Quem é Sergio Brown?

Sergio Brown tem 35 anos e atuou na NFL entre 2010 e 2016. Ele atuava como safety.