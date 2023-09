Reclamação de Verstappen e estratégia de Sainz: frases do GP de Singapura

Que sensação incrível. Foi um fim de semana complicado, mas fizemos o certo. Quero agradecer à Ferrari por essa volta por cima depois de um início de temporada bastante complicado. Tenho certeza de que todos na equipe e na Itália estão muito felizes com esse primeiro lugar.

vibrou Sainz, após o GP de Singapura

Sainz também explicou como administrou a liderança na reta final para segurar as investidas da Mercedes, com Russell e Hamilton, enquanto Norris estava na cola.

Sabia que seria difícil com pneus duros e com o desgaste no final. Mas funcionou perfeitamente. Eu não queria dar a Russell uma oportunidade de safety car e pneus médios. Ajudamos Norris com a oportunidade de DRS, isso era importante. Eu me senti no controle, senti que tinha espaço livre e poderia administrar isso bem.

explicou o piloto, que venceu pela primeira vez na temporada

Pressão nas Ferraris

O piloto da Mercedes, Russell, esteve disputando a liderança - ou, pelo menos, um lugar no pódio. Ele solicitava instruções da equipe, que dizia para ele tentar pressionar Sainz e Leclerc, que eram 1º e 2º respectivamente no começo da prova.