Jornal: Uma das mulheres retira queixa contra Antony; caso segue na Europa

Durante as apurações, o clube viu que a estudante de direito havia retirado a queixa contra o jogador. Na ocasião, ela relatou que o atleta a agrediu dentro de um carro após uma festa noturna em São Paulo. Mallu Ohana, ex de Dudu, também estaria no veículo.

O episódio não tem relação com as acusações feitas por Gabriela Cavallin, ex de Antony, em caso divulgado primeiramente pelo UOL.

O processo envolvendo Cavallin, por outro lado, segue sendo investigado na Inglaterra.

Antony foi afastado do Manchester United no dia 9. O clube quer que o brasileiro foque no andamento das investigações. O jogador também foi cortado da seleção brasileira após as denúncias divulgadas pelo UOL.

A denúncia contra Antony

O conteúdo revelado por Gabriela Cavallin mostra ameaças de Antony e ferimentos da ex-namorada sofridos após agressões que teriam sido cometidas pelo jogador em mais de uma ocasião.