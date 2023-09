UFC Noche: onde assistir a Grasso x Shevchenko 2, horário e card completo

O UFC Noche acontece neste sábado (16), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A principal luta da noite será a revanche de Valentina Shevchenko contra a campeã Alexa Grasso, valendo o título do peso-mosca.

O card principal começa às 23h (de Brasília) e terá transmissão exclusiva do UFC Fight Pass. As lutas preliminares acontecem a partir das 20h e também serão exibidas no pay-per-view da liga. O canal do UOL Esporte no YouTube irá passar as três primeiras lutas do evento.

O evento recebe o nome de "Noche" em referência à independência do México, feriado celebrado hoje. Seis lutadores mexicanos compõem o card.