Ídolo de clubes rivais no futsal, empresário e presidente: quem é Leco

Ele explica um pouco dos objetivos da entidade e da importância desse movimento.

"A ABAFS quer ser um centro de apoio aos atletas, ajudar no desenvolvimento da modalidade, mas também no desenvolvimento pessoal do atleta com auxílio sobre educação financeira, apoio por profissionais de psicologia, fisioterapia, médico e também parceiros estratégicos como instituições profissionalizantes que preparem o atleta para o pós-carreira", explicou.

"Temos inúmeras pautas para abordar, mas sempre pensando no bem da modalidade e usando bom senso nas decisões. Penso que estamos cumprindo o papel que é de plantar uma semente. O futsal precisa de diálogo para evoluir e não vejo isso acontecer, pelo contrário, é um pra cada lado toda hora. Por meio da ABAFS, estamos tentando promover situações que levem a esse diálogo."

Entretanto, na visão dele, ainda falta muito para se chegar em uma unidade no futsal. E, na visão do presidente Leco, os atletas também são culpados.

"Infelizmente, mesmo com toda a diplomacia e intenção de fazer o bem, algumas pessoas, dirigentes principalmente, nos olham com desconfiança e articulam para dissuadir nossa força. Mas nada do que não imaginávamos, pois sabemos exatamente as fragilidades do futsal. Muito amadorismo, pessoas sem capacitação para as funções estratégicas na modalidade e a velha oligarquia", criticou.

"Temos potencial para sermos dez vezes maiores, mas não temos mostrado competência para isso e incluo aí o atletas também. Hoje a ABAFS tem dificuldade na adesão de filiados, não temos nem 30% dos atletas que jogam a LNF. Todos os atletas são revoltados com o 'sistema futsal', mas poucos se engajam em algo para tentar mudar. Temos atletas acomodados, atletas egoistas, atletas descrentes e atletas que simplesmente estão alheios e ignoram o fato de que instituições precisam funcionar para haver evolução. Somente sentados no vestiário reclamando não vamos mudar nada", completou.