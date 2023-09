Jogador tem lesão arrepiante no pé durante partida de rúgbi; imagens fortes

Na queda, Malan viu seu tornozelo e pé direito virarem de maneira arrepiante. Imediatamente, ele colocou as mãos na região e, com muitas dores, pediu atendimento médico.

A arbitragem paralisou o duelo em meio ao desespero de alguns jogadores, que colocaram as mãos na cabeça diante da gravidade da lesão do companheiro de profissão.

O jogo ficou parado por sete minutos enquanto Malan deixava, aplaudido, o estádio em uma maca. Ele foi encaminhado a um hospital de Toulouse, no sul da França, pouco tempo depois.

A Nova Zelândia liquidou o resultado no restante do confronto, que acabou em 71 a 3. Os All Blacks avançaram aos cinco pontos e ficaram mais perto do país-sede, que acumula oito pontos no Grupo A.

Assista ao momento (ATENÇÃO: IMAGENS FORTES)