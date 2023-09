Filho de motorista de caminhão, jovem tenta se profissionalizar no tênis

Aos 4 anos, Gabriel Pinho pegou uma raquete de tênis pela primeira vez em sua vida. Foi amor à primeira vista. A partir de então, a família decidiu que iria superar todas as dificuldades para sempre manter o sonho vivo. Aos 16 anos, o filho de pai motorista de caminhão e mãe atendente de telemarketing briga para se tornar atleta profissional.

"Eu cresci em Barueri e comecei no tênis através do meu tio Beto, ele que me presenteou com uma raquete. Aí, a gente começou na garagem de casa, só arrastando bolinha no chão. Com o passar do tempo, fui para um parque e comecei a evoluir", contou Gabriel em conversa com o UOL.

O jovem começou a se destacar quando fez um teste para o projeto Rede Tênis Brasil, do qual Bia Haddad é madrinha. Gabriel foi selecionado, entre muitos atletas, para uma das cinco vagas e desfrutou de uma estrutura, segundo ele, feita para atletas de alto rendimento.