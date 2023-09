UOL transmite Corinthians x Magnus pelas finais do Paulista de Futsal

O Corinthians será o mandante do primeiro duelo. O segundo será em Sorocaba, casa do Magnus. Por força do regulamento, os jogos terão apenas torcidas dos times mandantes.

Na disputa, a equipe que somar mais pontos ao final dos dois jogos será a campeã. Em caso de empate na pontuação ao final do segundo duelo, haverá uma prorrogação com dois tempos de 5 minutos. Quem vencer no tempo extra fica com o troféu. Se houver empate, o título ficará com o Magnus, mandante da segunda partida.

Além da transmissão ao vivo dos dois jogos decisivos, o UOL fará a cobertura no portal e em suas redes sociais com conteúdo exclusivo, além de vídeos com as melhores jogadas e gols da final.

UOL transmite também as Ligas Nacionais masculina e feminina

A grade de transmissões ao vivo do UOL conta com partidas da Liga Nacional de Futsal e Liga Feminina de Futsal, em parceria com a TFW Marketing Esportivo, agência responsável pelos eventos da CBF Futsal para todas as seleções brasileiras.

A transmissão de modalidades ao vivo pelo UOL é mais um passo na ampliação da cobertura esportiva do site. Em 2023, a parceria com a LBF (Liga de Basquete Feminino) se mostrou um sucesso, com a exibição de toda a temporada do principal torneio feminino de basquete do Brasil.