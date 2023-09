F1: Sainz é mais rápido no TL2 em Singapura com nova dobradinha da Ferrari

Nos minutos finais, os pilotos voltaram à pista com compostos duros e médios para que as equipes pudessem estudar as estratégias para a corrida e planejar novos ajustes.

Como foi o TL1

O primeiro treino livre terminou com dobradinha da Ferrari na frente. Com um tempo de 1min33s350, Charles Leclerc fechou a sessão na ponta. Sainz veio logo atrás, seguido de Max Verstappen, da Red Bull.

A primeira metade do primeiro treino livre foi bastante movimentada, com diversos pilotos alternando a ponta. Bottas, Hamilton, Leclerc e Norris figuraram no topo durante os 30 minutos iniciais.

A presença de um lagarto no setor 2 do circuito causou uma bandeira amarela logo no início da metade final da sessão. Diversos pilotos tiveram que abortar suas voltas até que o animal deixasse a pista.

Na reta final do treino, os pilotos testaram os pneus macios. Melhor para a Ferrari, que conseguiu fazer voltas rápidas com Leclerc e Sainz. O piloto monegasco assumiu a ponta e não saiu mais do topo.