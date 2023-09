Mick Jagger do UFC? Drake tem prejuízo milionário com derrota de Adesanya

Diego Ribas analisou no UOL News Esporte a surpreendente vitória de Strickland contra Adesanya no UFC. Ele contou ainda que o cantor Drake teve um prejuízo milionário com a luta e aumentou a fama de pé-frio no mundo do MMA.

Adesanya derrotado no UFC: "O Strickland conseguiu pressionar nos momentos corretos, venceu round a round, a superioridade foi tanta que muita gente questionou logo após a luta, inclusive o Dana White, presidente do UFC, a performance do Adesanya, que foi derrotado. Estaria ele 100% da sua forma física? Por que ele lutou aparentemente pior do que o de costume? O próprio Adesanya não participou da coletiva de imprensa, fez apenas uma declaração, não abriu para perguntas dos jornalistas, se retirou e deixou o treinador para responder as perguntas. De fato, a performance do Adesanya deixou a desejar e foi irreconhecível, era de se esperar uma apresentação mais contundente. O Strickland se tornou um dos campeões mais improváveis do UFC".

'Drake pé-frio': "Teve um momento que o Mick Jagger trazia má sorte para os times, ele ia para o estádio. No MMA, o grande pé frio é o Drake, ele é patrocinado por uma casa de apostas, então todo evento de MMA ou do UFC ele tem que tornar pública a sua aposta. Ela posta no Instagram, ele deixa claro, os fãs comentam, mas o índice de erro dele e a quantia que ele coloca é muito grande. Virou motivo de chacota dos fãs, principalmente no UFC, ele erra muito, é pé frio esse Drake".