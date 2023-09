Campeão na seleção e ex-Corinthians: quem é o Thierry Henrri brasileiro

O fato de ter Thierry Henrri defendendo a seleção brasileira obviamente chamou a atenção. E, segundo o próprio, foi algo benéfico para ele.

"Realmente foi uma das minhas melhores fases. Defender a seleção é uma experiência que poucos vão entender. Comigo não foi diferente, são experiências inexplicáveis. Com certeza, o nome me dava um valor a mais, com mídia, empresários e de certa forma até fama. Com isso graças a Deus consegui trilhar meu caminho e hoje ajudar minha família", contou ao UOL.

A homenagem ao craque francês

Como não poderia ser diferente, o nome é uma homenagem ao Thierry Henry original, ídolo da seleção francesa. Mas segundo Henrri, não foi só um desejo do pai, fã do atleta.

"Na época da gravidez, minha mãe estava em busca de um nome, mas queria algo diferente. Ela queria um nome forte, com significado, que simbolizasse um vencedor. Então surgiu o Thierry, de um ídolo do meu pai, um jogador famoso que, com o futebol, teve muito a simbolização que a minha mãe queria. Com essa admiração e respeito, o nome pegou", explicou.

Thierry Henrri em ação pelo Minas Imagem: Reprodução/Internet

Thierry Henrri diz que nunca teve problemas com brincadeiras por conta do nome. Ele, na verdade, fala com orgulho sobre homenagear um ídolo do futebol.