Yane Marques passa pela porta com caderno e celular em mãos, tira os fones de ouvido e cumprimenta os presentes se desculpando pela chegada minutos após o combinado. Ao fim da entrevista, corre para o computador em meio às despedidas, e justifica: 'estou atrasada para uma reunião'.

Medalhista olímpica do pentatlo em Londres-2012, Yane agora é a mulher mais poderosa do esporte olímpico brasileiro. E ainda se desdobra em diversas frentes, mas agora do outro lado do balcão. Ela topou o desafio de ser um dos rostos de uma reformulação no esporte nacional e se tornou vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) ao integrar chapa com Marco La Porta. Foi a primeira vez que a oposição venceu um pleito na entidade.

A agenda cheia evidencia o que ela faz questão de reforçar em palavras: "Isso que estamos vivendo não é uma aventura, é uma missão".

Acho que já não me olham mais só como uma atleta, mas como uma pessoa que está preparada para esse desafio. Eu sei o peso da responsabilidade sobre os nossos ombros, sobre os ombros de todo mundo que é colaborador aqui do COB. Quem veste a camisa sabe da responsabilidade, que tem de trabalhar com os sonhos. O sonho daquele atleta que quer ser medalhista vira sonho nosso, e vamos colocar a mão na massa para fazer isso se realizar.

Yane se aposentou da vida de atleta em 2016 após duas décadas dedicadas ao pentatlo — e três participações olímpicas. No ano seguinte, virou secretária-executiva de Esportes da Prefeitura do Recife, cargo em que ficou até janeiro. Também esteve na comissão de atletas do COB.

É com essa bagagem que ela se apresenta para uma gestão que ainda dá os primeiros passos, mas que aponta para algumas mudanças de paradigmas.

"Desde da escola, atleta que precisou se virar para pagar passagem para ir treinar, até a medalha olímpica... Foram 20 anos de história. Depois, foram oito anos aprendendo e lidando diariamente com a gestão pública e, esportiva também. E essas são as minhas experiências práticas, somadas à minha vivência na comissão de atletas, que estão me ajudando muito a viver o que estou vivendo agora", recorda.