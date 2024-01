Os sinais de que o cargo está por um fio não são apenas os resultados de campo. A pressão quando as coisas não dão certo aparecem por todos os lados, especialmente o de fora: da torcida, de setores da imprensa e de influenciadores, que ficam no limbo entre os dois lados. Isso toma corpo da porta do vestiário para fora, mas os dirigentes ouvidos admitem: não conseguem ignorar, mesmo que tentem.

"Quem disser que não tem efeito é mentiroso. O ambiente gerado para o treinador trabalhar é fundamental. Tu tens que estar muito convicto de que aquilo que o cara está fazendo é excepcional e vai chegar a algum lugar. Porque se o ambiente externo não te sustenta e não te dá estabilidade para trabalhar, tu estás sempre sendo questionado. Imprensa e torcida questionam. Os jogadores começam a ter desconfiança", relata Romildo Bolzan.

Rodrigo Caetano, que chegou ao Atlético-MG em 2021, tem um exemplo de como funciona essa pressão externa. O único técnico que o clube demitiu nesse período foi Turco Mohamed, em julho de 2022. A queda do argentino veio no embalo da eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, de uma vitória apertada sobre o Botafogo e um empate com o Cuiabá. Olhando para trás, o dirigente admite que o maior impulso para tomada de decisão não veio de dentro do clube.

"Nós nos deixamos valer muito pelo externo. Ele tinha excelentes números. O externo pretende definir tudo, né? E muitas vezes consegue. Com as redes sociais, a exposição é absurdamente maior do que era antigamente. Não são apenas os profissionais do jornalismo. Tem uma série de influenciadores identificados com os clubes que pensam também muito no imediatismo. E isso não tem controle. E aí, começa-se a fazer uma pressão", descreve.