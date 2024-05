O ano de 1996 é vital para esse exercício de imaginação:

O primeiro ponto é o que aconteceria com Schumacher. No mundo real, foi nesse ano que Schumacher trocou a Benetton pela Ferrari. Os dois títulos com a equipe de Flávio Briattore fecharam um ciclo e ele ficou livre para ser o rosto da reconstrução da mais tradicional das equipes da F1.

No cenário com Senna ainda vivo, porém, Schumacher e a Benetton tinham acabado de conquistar seu primeiro título e ver um campeão trocando de equipe seria improvável. Então, Schumacher ficaria na Benetton, e com ele ficam no time britânico Rory Byrne e Ross Brawn.

Com o trio, a Benetton se mantém em alto nível e poderia brigar com o time que mandou naquela temporada: justamente a Williams. O inglês Damon Hill foi o campeão de 1996, com o canadense Jacques Villeneuve em segundo lugar. Os dois venceram 12 dos 16 GPs da temporada. No mundo em que o acidente de Ímola não aconteceu, 1996 marcaria o quinto título mundial do brasileiro, piloto número 1 da equipe que dominou aquele ano.

Senna seria o primeiro a igualar o argentino Juan Manuel Fangio.