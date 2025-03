O futebol brasileiro recebeu diversos treinadores portugueses nos últimos anos e os mais vencedores deles apresentam perfil enérgico, como Abel Ferreira, Artur Jorge e Jorge Jesus. Pedro Caixinha é diferente.

Quando expulso por reclamação contra o São Paulo, Caixinha pediu desculpas e até prometeu um churrasco ao elenco por ter vencido na sua ausência.

Os treinos são intensos e as cobranças são feitas quando necessário, mas esse jeito mais tranquilo do técnico santista agradou a Neymar e as demais lideranças do grupo. Neymar fez questão de correr para abraçar Caixinha quando marcou seu primeiro gol no retorno, contra o Água Santa.

Aos 54 anos e já experiente, mas com muito a viver no futebol, Pedro Caixinha se considera um treinador justo. Um bom exemplo é Soteldo: após chamar o venezuelano de "indisciplinado taticamente" e depois perceber o esforço do baixinho para melhorar, o comandante foi ao microfone para exaltar o atleta.

Caixinha passa a maior parte do seu dia no CT e oferece essa liberdade para conversar com os jogadores. O técnico gosta de explicar cada treino e escalação para que todos saibam as justificativas.

A rotina começa às 5h para seu café da manhã com vista para a praia de Santos e a chegada ao trabalho ocorre muitas vezes antes das 6h, com o sol ainda aparecendo. A maior parte dos treinos ocorre a partir das 8h30, mas a comissão técnica chega cedo mesmo quando as atividades começam à tarde. Eles preparam o que vai ser feito em campo, discutem jogos anteriores e preveem o que pode rolar nas partidas seguintes.

Os jogadores voltam para as suas casas e Caixinha continua no CT para reuniões com auxiliares, analistas e direção. Essa longa estadia com mais de uma refeição o aproximou de todos os funcionários do clube. O ritmo durante a janela de transferências foi mais intenso e agora diminuiu um pouco com duas semanas livres para treinamentos.

O português não abre mão de exercício físico e alterna entre caminhada ou bicicleta na praia, musculação e natação. Ele chega no seu apartamento já perto da hora de dormir e tem uma refeição leve, geralmente pão e vinho, antes de descansar. Quando está disposto, assiste a um episódio de série ou lê algumas páginas de livros.