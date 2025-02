Diante de seis mil pessoas na quadra Guga Kuerten, João Fonseca chegou às quartas de final da competição realizada no Rio de Janeiro. Com saques potentes, direitas e esquerdas indefensáveis, o garoto, então com 17 anos, derrotou Arthur Fils, número 36 do mundo à época, e Cristian Garin, chileno que foi campeão do torneio em 2020. Do meio da quadra, ele viu a torcida se incendiar com seus golpes e um clique soou em sua cabeça.

Logo após o torneio, o atleta sentou com o pai, Christiano, e a mãe, Roberta, para discutir sobre o futuro. Depois daquela conversa, escreveu uma carta para comunicar oficialmente a mudança do objetivo inicial.

"Nos últimos meses, sinto que o tênis profissional me escolheu. Gostaria de agradecer à University of Virginia e todas as pessoas envolvidas neste processo. Mesmo não indo à universidade, acredito fortemente que é um caminho extremamente valioso e viável para os jovens tenistas", declarou João.

A decisão foi informada em 28 de fevereiro do ano passado.