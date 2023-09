Atual vice-campeã, a Inter de Milão escapou dos cabeças-de-chave mais complicados e aparece como favorita no grupo. A equipe de Simone Inzaghi arrancou bem na temporada e soube manter o nível com bons reforços. O goleiro suíço Yann Sommer chegou para substituir Onana, e Marcus Thuram ocupou a vaga que foi de Lukaku. No meio-campo, Davide Frattesi e Henrikh Mkhitaryan ganharam espaço com a saída de Marcelo Brozovic.

O Benfica fez uma temporada sólida em 2022/23, com o título português e uma adaptação rápida ao comando de Roger Schmidt. O clube ainda procura um substituto para Enzo Fernández; o turco Orkun Kokçu foi contratado para a função do argentino. No ataque, duas mudanças de peso: Ángel Di María está de volta como líder técnico do elenco, mas Gonçalo Ramos partiu rumo ao PSG. Como sempre, o clube aposta em jovens promessas: o volante João Neves, de 18 anos, e o zagueiro António Silva, de 19.

Quarto colocado na Liga Espanhola, o Real Sociedad se candidata a surpresa do grupo com um elenco de muita qualidade, e um treinador que o conhece muito bem: Imanol Alguacil. A base do time foi mantida, com Martin Zubimendi e Mikel Merino no meio-campo, Takefusa Kubo e Mikel Oyarzabal no ataque. O time bem entrosado ganhou ainda o reforço do lateral-esquerdo Kieran Tierney, emprestado pelo Arsenal.

Absoluto no futebol austríaco, onde vem de 10 títulos, o RB Salzburg ainda tenta impressionar em nível europeu. A tarefa é complicada. Os três principais jogadores de ataque deixaram o clube: Benjamin Sesko foi para o RB Leipzig, Junior Adamu aceitou proposta do Freiburg e Noah Okafor agora é jogador do Milan. A esperança atende pelo nome de Karim Konate, marfinense de 19 anos que já foi chamado de "novo Drogba".