Os mais de seis anos de Flamengo não fizeram Bruno Henrique perder a timidez nas entrevistas, mas deixaram o atacante um pouco mais solto. Não foi apenas a experiência vitoriosa no clube que o ajudou nesse sentido. Um trabalho psicológico intensificado após a grave lesão sofrida em 2022 também auxiliou no desenvolvimento para expressar as ideias e pensamentos. Depois de ser campeão de praticamente tudo, o camisa 27 segue motivado e sendo decisivo.

Sem Gabigol, companheiro nos holofotes desde 2019, Bruno não se intimidou com o protagonismo. Decidiu a Supercopa do Brasil com dois gols e segue como terror dos rivais no Rio de Janeiro. Ainda há o sonho do Mundial de Clubes, mas o atacante já começa a se entender melhor com a ideia de ser ídolo do Flamengo. "Hoje consigo me identificar melhor com isso", revelou em entrevista ao UOL.

"É um momento muito bom, o melhor depois da minha lesão. Fiquei um bom tempo parado e isso me fez refletir sobre esses anos aqui no Flamengo. Pude me reinventar novamente, junto com o Filipe e nessa nova função também de ser centroavante. Estou conseguindo dar o meu melhor, fazer tudo aquilo que ele pede dentro de campo. Estou muito feliz. Hoje em dia eu consigo me identificar melhor com essa sua pergunta [sobre dimensão na história do Flamengo]. Ser ídolo aqui é para poucos. E estou conseguindo esse feito. Fico feliz de estar representando bem essa camisa e espero poder cada vez mais deixar meu nome na história do clube", afirmou.

Líder silencioso, Bruno Henrique se posicionou também sobre os temas difíceis. Em novembro de 2024, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de levar um cartão amarelo proposital em jogo do Brasileirão para beneficiar apostadores. Se ficou assustado com a abordagem na época, hoje está mais tranquilo e deixa o tema a quem entende que pode resolver.