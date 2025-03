O Flamengo foi uma escolha natural para Alex Sandro no retorno ao Brasil. Aos 34 anos, o paulista de Catanduva se encantou com o projeto, a estrutura e a possibilidade de ganhar títulos. Em seis meses vestindo a camisa rubro-negra, confirmou não só aquilo que esperava, mas muito mais. Encantado com o clube, a cidade e principalmente a torcida, já se sente realizado, mas quer mais.

"Viver Flamengo é algo diferente. Acho que você sente no dia a dia, não só com títulos. Quando vai na rua... Eu sabia que a torcida do Flamengo era gigantesca, mas agora tenho certeza. Onde eu vou só tem flamenguista. Chegar aqui e ganhar títulos, obviamente é sempre muito bom. Eu sabia que vir para o Flamengo era uma possibilidade maior de ganhar títulos do que em outros clubes. E vir com essa mentalidade de um clube que sempre joga para ganhar e sempre que entra em qualquer campeonato é para ser campeão. Isso realmente foi o algo a mais ao vir para o Flamengo", contou, em entrevista ao UOL.

O lateral só foi ter a dimensão do que é viver Flamengo quando chegou ao Rio de Janeiro. Do anúncio ao primeiro título foram só 76 dias. Todos vividos intensamente. Multicampeão na Europa, o sentimento de jogar no Brasil novamente é diferente. "Principalmente nos estádios, quando chegamos em uma cidade que tem vários torcedores pedindo foto, autógrafo, gritando seu nome, cantando o hino do Flamengo. Essas sensações são muito difíceis de ver lá fora. Quando a gente volta e vê tudo isso, é como se fosse uma coisa nova. É uma emoção que sentimos saudades", disse.

Apelidado de 'velhinho' pelos companheiros e considerado o mais estiloso dentro do elenco, ele não costuma puxar os holofotes para si. Prefere ser mais discreto, apesar de brincalhão no dia a dia. No Ninho do Urubu, mantém o sonho de voltar a defender a seleção brasileira, apesar de não ter feito parte do ciclo após a Copa de 2022. Ele estava na pré-lista de Dorival Jr para a próxima Data Fifa, mas não foi chamada para os duelos com Colômbia e Argentina.