Agora técnico, Alex esteve na Academia de Futebol do Palmeiras recentemente e não escondeu o tamanho do crescimento que sentiu ao comparar com a época em que jogava pelo clube.

"Se uma pessoa entra na academia do Palmeiras no fim da década de 90... Sempre brinco que fomos campeões da Libertadores com uma estrutura bem pequena. Lá tinha dinheiro para contratar jogadores, mas estruturalmente perdia para várias equipes do futebol brasileiro".

Revelado pelo Coritiba, Alex chegou ao Palmeiras em 1997 e oscilou um pouco até se tornar protagonista no clube. Ele venceu a Copa do Brasil em 1998 e a Libertadores em 1999. Ele passou por Flamengo, Cruzeiro, Fenerbahçe e voltou ao Coritiba para encerrar a carreira.

"Quando volto em 2014, já ex-jogador, tinha uma estrutura um pouco melhor, mas ainda perdia para outros clubes do Brasil. Na época, o Paulo Nobre falava em renovar a estrutura para um 'Palmeiras do futuro'. E hoje eu encontro esse time do futuro: estrutura física espetacular, processos internos bem resolvidos e uma comissão técnica que funciona bem e faz esse Palmeiras vitorioso de hoje"

Alex chegou a fazer um estágio com Abel Ferreira no Verdão após deixar o comando técnico do Avaí. Ele elogiou o período com o português.

"Pra mim, foi espetacular porque consegui traçar um paralelo das épocas que vivi o Palmeiras e o período de hoje. São três Palmeiras diferentes. Um crescimento absoluto do clube durante esses anos todos."