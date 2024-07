Duelo de campeãs do mundo

Espanha e Japão se enfrentam logo na primeira rodada do torneio de futebol feminino nos Jogos de Paris. As duas seleções já foram campeãs do mundo, mas as espanholas são as que ostentam o título mais recente. Chance de ver Bonmatí, Putellas e Jenni Hermoso em ação. Onde assistir: SporTV 3 e CazéTV (reprise)